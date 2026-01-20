ARD und ZDF teilen deutsche WM-Spiele auf

SID 20.01.2026 • 09:33 Uhr Die Sender präsentieren ihre Verteilung für die Übertragung der Spiele der Fußball-WM.

Die öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich mit der Übertragung der Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada ab. Demnach ist der Auftakt der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppe E gegen Neuling Curacao am 14. Juni in der ARD zu sehen, auch die letzte Begegnung in der Vorrunde gegen Ecuador wird im Ersten übertragen. Das ZDF zeigt das zweite Spiel gegen die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire).

Im ZDF wird auch ein mögliches Sechzehntel- sowie Viertelfinale der DFB-Elf zu sehen sein, in der ARD ein mögliches Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Das Endspiel am 19. Juli sicherte sich das ZDF, wie auch das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 11. Juni. Insgesamt übertragen die Sender 60 Spiele des Turniers live.