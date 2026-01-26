Blatter rät Fans von WM-Reisen in die USA ab

SID 26.01.2026 • 16:28 Uhr Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter warnt vor Sicherheitsrisiken für Besucher. Auch Experte Mark Pieth sieht Probleme bei der Einreise.

Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter rät Fußballfans aufgrund von Sicherheitsbedenken von einer Reise in die USA zur Weltmeisterschaft im Sommer ab.

„Für die Fans gibt es nur einen Ratschlag: Bleibt den USA fern“, schrieb der Schweizer am Montag bei X. Er gebe dem Antikorruptionsexperten Mark Pieth, der von 2011 bis 2013 Vorsitzender einer Kommission für Verbandsführung bei der FIFA war, „Recht, diese Weltmeisterschaft in Frage zu stellen“.

Der Schweizer Pieth hatte sich jüngst ähnlich in einem Interview mit dem Tagesanzeiger geäußert. „Ihr seht es am Fernseher sowieso besser“, sagte der 72-Jährige nach seinem Appell, die USA im Sommer zu meiden: „Bei der Einreise müssen Fans damit rechnen, dass sie, wenn sie den Beamten nicht gefallen, direkt in den nächsten Flieger nach Hause geschickt werden. Wenn sie Glück haben.“

Wenn nicht, würden sie „nach Mittelamerika deportiert. Das sind die Realitäten. Das Harmloseste ist, dass die Beamten einem das Handy auseinandernehmen und nachschauen, ob man etwas Negatives über Trump geschrieben hat.“

Pieth wies auf die innenpolitische Lage hin. Die „Marginalisierung politischer Gegner“ oder „die Übergriffe der Einwanderungsbehörden“ machten einen „als Fan nicht an, dahin zu reisen.

Die USA sind in Bezug auf die Sicherheit in einer ähnlichen Situation wie Mexiko. In Mexiko sind es die Drogenbanden, die mit Übergriffen drohen, in den USA ist es ein autoritär werdender Staat“, sagte Pieth über den Co-Gastgeber des Turniers (11. Juni bis 19. Juli).

Beim höchst umstrittenen Einsatz zur Abschiebung irregulärer Migranten in der US-Großstadt Minneapolis hatten Beamte der Grenzschutzbehörde Border Patrol am Samstag erneut einen Menschen erschossen. Die deutsche Bundesregierung riet Reisende am Montag zu erhöhter Vorsicht.