Ein heikles Thema versetzt Fußball-Deutschland in Unruhe

SID 27.01.2026 • 09:44 Uhr DFB-Präsident Bernd Neuendorf weist den Vorstoß von St.-Pauli-Boss Oke Göttlich in Sachen WM-Boykott in deutlichen Worten zurück. Der zeigt sich ungerührt.

Ein heikles Thema versetzt Fußball-Deutschland viereinhalb Monate vor der Fußball-WM in spürbare Unruhe: Oke Göttlich hat sich gegen die bemerkenswert deutliche Kritik an seinem Vorstoß hinsichtlich eines möglichen Boykotts des Turniers in den USA (11. Juni bis 19. Juli) gewehrt.

„Ich habe keinen Boykott gefordert, nur eine Diskussion anstoßen wollen“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) dem SID: „Der Fußball muss aushalten können, dass das Thema diskutiert wird.“

WM-Boykott? Neuendorf stellt Göttlich in den Senkel

Zuvor hatten DFB-Boss Bernd Neuendorf und Ligapräsident Hans-Joachim Watzke ihren Unmut darüber geäußert, dass der Präsident des Bundesligisten FC St. Pauli die Debatte angesichts der großen Fragezeichen hinter Co-Gastgeber USA forciert hat. Vor allem Neuendorf war ungehalten.

„Das ist gar keine große Debatte. Wir sind sehr einmütig beim DFB, dass wir diese Debatte zum jetzigen Zeitpunkt für völlig verfehlt halten“, sagte der Präsident beim DFL-Neujahrsempfang - und stellte Göttlich in den Senkel: „Es ist eine Stellungnahme gewesen eines einzelnen Vertreters aus dem Präsidium. Der Kollege ist noch nicht so lange dabei. In der Regel ist es bei uns so, dass wir diese Themen in den Gremien besprechen und uns eine Meinung bilden. Er ist leider vorgeprescht. Die Debatte kommt zur Unzeit und ist für uns kein Thema.“