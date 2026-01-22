FIFA-Chef Infantino: Trump soll WM-Pokal überreichen

SID 22.01.2026 • 16:11 Uhr Nach seinem irritierenden Auftritt bei der Siegesfeier der Klub-WM kommt dem US-Präsidenten auch im Sommer eine Hauptrolle zu.

US-Präsident Donald Trump wird bei der Kür des Fußball-Weltmeisters im Sommer eine besondere Ehre zuteil. „Niemand darf den Pokal berühren - außer den Siegern und dem US-Präsidenten, der den Pokal übergeben muss“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos über die geplante Siegesfeier nach dem WM-Finale am 19. Juli.

Infantino selbst und der Präsident des Co-Gastgebers würden die Ehrung im Endspielstadion von East Rutherford nahe New York vornehmen, ergänzte der Boss des Weltverbandes, der Trump als Freund bezeichnet.

Trump soll Weltmeister küren

Nachdem Argentiniens Kapitän Lionel Messi die Trophäe 2022 in Katar noch vom FIFA-Chef entgegennahm, sei dies bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada Aufgabenbereich des politischen Oberhauptes des US-amerikanischen Finalstandorts.