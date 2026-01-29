Spanien bezieht WM-Quartier in den USA

SID 29.01.2026 • 13:28 Uhr Der Europameister wohnt im US-Bundesstaat Tennessee.

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Team-Quartier bei der WM im Sommer in den USA beziehen. Der Weltmeister von 2010 wird in der Gruppenphase in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee wohnen, wie der Verband am Donnerstag bekannt gab. Die Stadt mit 190.000 Einwohnern am Ufer des Flusses Tennessee und am Fuße des Lookout Mountain liegt rund zwei Autostunden von Atlanta entfernt, wo Spanien zwei seiner drei Vorrundenspiele bestreiten wird.

Logieren wird der Titelkandidat im „Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown“, trainiert wird auf dem Gelände der Baylor School. Dort hatte sich der Auckland City FC im vergangenen Sommer auf seine Spiele bei der Klub-WM vorbereitet.

Chattanooga erlangte durch den Swing-Titel „Chattanooga Choo Choo“ aus dem Jahr 1941 weltweite Berühmtheit. Der Song, der von Harry Warren und Mack Gordon komponiert und vom Glenn Miller Orchestra populär gemacht wurde, war der erste, der jemals mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. In Deutschland wurde das Lied vor allem in der Variante von Udo Lindenberg als „Sonderzug nach Pankow“ (1983) bekannt.