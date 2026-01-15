Ticket-Nachfrage für WM weiterhin groß

SID 15.01.2026 • 08:59 Uhr FIFA-Präsident Gianni Infantino ist erfreut.

Die Ticket-Nachfrage für die Fußball-WM ist weiterhin groß. Während der jüngsten rund einmonatigen Verkaufsphase mit Zufallsziehung wurden für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada weltweit mehr als eine halbe Milliarde Anfragen eingereicht. Das gab der Weltverband FIFA bekannt.

„Eine halbe Milliarde Ticketbewerbungen in etwas mehr als einem Monat ist nicht nur eine enorme Nachfrage, sondern ein globales Statement“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die meisten Bewerbungen sind aus den Gastgeberländern eingegangen, gefolgt von Deutschland, England, Brasilien, Spanien, Portugal, Argentinien und Kolumbien. „Wenn wir sehen, was dieses Turnier für die Menschen weltweit bedeutet, ist es sehr bedauerlich, dass wir nicht alle Fans in den Stadien begrüßen können“, sagte Infantino.