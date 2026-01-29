Goretzka-Botschaft an Trump: "Fühlen uns als Europäer"

SID 29.01.2026 • 05:36 Uhr Der Münchner Nationalspieler Leon Goretzka sieht für die DFB-Elf gute Chancen bei der WM und richtet persönliche Worte an US-Präsident Donald Trump.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka blickt der WM im Sommer trotz aller Diskussionen positiv entgegen. „Natürlich bekomme ich die politischen Debatten mit“, sagte der Profi von Bayern München der Zeit und ergänzte: „Ich gehe dennoch davon aus, dass es ein großartiges Turnier wird. In Amerika wird die Welt zu Gast sein. Das Turnier wird den Fußball dort voranbringen und viele Menschen überzeugen, dass es ein unfassbar geiles Spiel ist.“

Und die umstrittene Politik des US-Präsidenten? „Donald Trump schafft es, dass wir uns nicht nur als Deutsche, sondern auch als Europäer fühlen“, sagte Goretzka: „Andere haben aufgeholt, aber im wichtigsten Spiel der Welt sind wir immer noch allen Kontinenten voraus. Von wegen abgehängt – auf dem Platz wird Europa es allen zeigen!“

DFB-Elf? „Haben zwei Gesichter“

Auch die DFB-Elf? „Auch wenn wir es uns anders wünschen – wir haben aktuell zwei Gesichter“, sagte Goretzka (30) und bekannte: „Der Fan fragt sich zu Recht: Welches sehen wir heute? Bei uns ist der wichtigste Faktor Intensität. Wenn die stimmt, können wir Gegner überfahren.“