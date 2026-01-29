Wegen WM: Bürgermeisterin von L.A. appelliert an US-Regierung

SID 29.01.2026 • 06:04 Uhr Die Bürgermeisterin von Los Angeles Karen Bass fordert: „Wir müssen der Welt ein besseres Gesicht zeigen.“

Die Bürgermeisterin von Los Angeles hat die US-Regierung dazu aufgefordert, den potenziellen Besuchern der Fußball-WM mögliche Ängste zu nehmen. „Wir müssen der Welt ein besseres Gesicht zeigen, dass wir Menschen willkommen heißen, dass sie keine Probleme mit der Einreise haben werden“, sagte Karen Bass am Mittwoch bei einer Veranstaltung des lokalen WM-Organisationskomitees.

Das demokratische Stadtoberhaupt fügte hinzu, „diese Botschaft muss auch aus dem Weißen Haus kommen. Sie sind diejenigen, die diese Botschaft senden müssen“. Bass traf ihre Aussagen vor dem Hintergrund der Unruhen in Minneapolis, wo die Einheiten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zwei Menschen erschossen haben.

Die USA sind gemeinsam mit Kanada und Mexiko Gastgeber der Mammut-WM mit 48 Mannschaften, sie richten 78 der 104 Spiele aus. Unter in- und ausländischen Fußball-Fans macht sich die Sorge breit, die US-Regierung könnte dabei weiter gegen illegale Einwanderer vorgehen.