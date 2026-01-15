WM 2026: Neuer Traumjob für Wontorra

SPORT1 15.01.2026 • 10:24 Uhr Laura Wontorra übernimmt bei der kommenden Fußball-WM eine zentrale Rolle im Programm von MagentaTV. Die Moderatorin führt durch die Übertragungen aus New York und den Stadien. Für sie ist es eine Premiere mit besonderer Dimension.

MagentaTV stellt sein WM-Team weiter prominent auf: Laura Wontorra wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Moderatorin begleiten. Für die 36-Jährige ist es der erste Einsatz bei einem WM-Turnier. Das bestätigte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen der Nachrichtenagentur dpa.

„Laura Wontorra vereint sportliche Expertise, Authentizität und große Live-Erfahrung“, schwärmte Butzen. „Sie wird unser WM-Programm mit ihrer Präsenz und Persönlichkeit bereichern und zusammen mit Johannes B. Kerner an der Spitze unseres Moderations-Teams stehen. Ich freue mich sehr darauf, Laura in diesem Sommer wieder bei MagentaTV vor der Kamera zu sehen.“

Erste WM für Laura Wontorra

Die Moderatorin teilt sich bei den WM-Sendungen mit Johannes B. Kerner die Hauptmoderation. Vorgesehen ist, dass sie sowohl aus dem Rooftop-Studio von MagentaTV in New York moderiert als auch bei ausgewählten Spielen direkt aus den Stadien berichtet. Kerner gehört bereits seit mehreren Turnieren zum festen Moderationsteam der Telekom.

„Es ist meine allererste WM, die ich als Moderatorin begleiten darf“, erklärte Wontorra. „Das macht es für mich umso besonderer. Ganz besonders freue ich mich darauf, sowohl in unserem Rooftop-Studio in Downtown New York als auch live aus den Stadien moderieren zu können. Die Aufgabe ist es, ganz nah an den Spielen, an den Menschen und an den Geschichten zu sein.“

Wontorra und Hummels bilden ein Duo

Diese WM sei speziell, weil sie sich über drei Länder erstreckt. „Gemeinsam im Team mit wirklichen Vollprofis dieses Turnier für die MagentaTV-Zuschauer erlebbar zu machen und diese besondere WM-Atmosphäre einzufangen, ist eine große Ehre.“

Für die Analysen während des Turniers setzt die Telekom auf hochkarätige Fußball-Expertise. Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp sind für MagentaTV eingeplant. Als Hauptexperte an Wontorras Seite ist Mats Hummels vorgesehen, mit dem sie regelmäßig als Duo eingesetzt werden soll.

Hochkarätiges Expertenteam bei MagentaTV

Wontorra betonte: „Johannes B. Kerner und ich haben da wirklich ein außergewöhnliches Experten-Team an unserer Seite. Thomas Müller bringt diese besondere Mischung aus einem immer noch aktiven Weltklassespieler, Erfahrung und Humor mit – er sieht Dinge auf dem Platz, die man sonst kaum erklärt bekommt. Mats Hummels ist extrem analytisch, sehr klar in seiner Sprache und gleichzeitig unglaublich authentisch. Und Jürgen Klopp steht für Emotion, Energie und enorme Fußballkompetenz und hat eigentlich schon Legendenstatus. Mein Anspruch ist es, jedem den Raum zu geben, genau diese Stärken einzubringen – und gemeinsam den Fußball so zu erklären, dass er begeistert und verständlich bleibt.“

Vom 11. Juni bis 19. Juli überträgt MagentaTV alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft. Zahlreiche Top-Begegnungen, darunter auch mehrere Partien der deutschen Nationalmannschaft, wird Wolff Fuss kommentieren.

Größtes WM-Turnier der Geschichte

„Die Dimensionen dieser WM sind natürlich eine echte Herausforderung“, unterstreicht die Fußball-Fachfrau. „Die Vorbereitung ist sehr umfangreich, weil man sich auf viele Teams, Spielorte und Abläufe einstellen muss. Gute Vorbereitung gibt Sicherheit – und die Freiheit, im richtigen Moment spontan und emotional zu sein. Ich habe großen Respekt vor der Größe des Turniers, aber auch riesige Lust darauf.“