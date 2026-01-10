Newsticker
WM>

WM 2026: Spielt das DFB-Team um den Titel mit? Frage der Woche im Doppelpass

Spielt das DFB-Team um den Titel mit?

In wenigen Monaten startet die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Spielt Deutschland um den Titel mit? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Basecamp für die WM 2026 in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Bundestrainer Julian Nagelsmann findet ideale Bedingungen vor.
SPORT1
