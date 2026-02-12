WM-Tickets werden immer teurer

SID 12.02.2026 • 07:24 Uhr Wer auf der Weiterverkaufsplattform der FIFA ein Ticket für die WM kaufen will, muss tief in die Tasche greifen.

Für Fans wird das Erwerben von Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko immer teurer. Auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform der FIFA liegen die Preise der Eintrittskarten für einen Großteil der Spiele um ein Vielfaches über dem ursprünglichen Nennwert.

So wird dort beispielsweise ein Ticket der Kategorie drei für das Finale für 143.750 US-Dollar und damit für das 41-Fache des ursprünglich angesetzten Preises von 3450 US-Dollar angeboten.

Günstigstes Ticket für WM-Finale kostet fast 10.000 US-Dollar

Die günstigste auf der Wiederverkaufsseite verfügbare Final-Karte gibt es für 9.775 US-Dollar. Für das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika kosten Tickets auf der Plattform bis zu 5234 US-Dollar, welche zuvor in der im Januar zu Ende gegangenen Hauptverkaufsphase noch 895 US-Dollar gekostet hatten.

Nur für einige wenige Partien wie beispielsweise das Gruppenspiel Österreich gegen Jordanien liegen die angebotenen Preise etwas unter dem ursprünglichen Nennwert.

„Diese exorbitanten Preise überraschen mich leider nicht. Sie spiegeln wider, was wir wissen und wogegen wir kämpfen: Viele Leute kaufen, um weiterzuverkaufen“, sagte Guillaume Aupretre als Sprecher der französischen Fanvereinigung „Irresistibles Francais“ gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die leidenschaftlichen Fans würden „mit unverschämten Angeboten konfrontiert. Wir würden es vorziehen, wenn dies den echten Fans zugute käme, die kommen, um ihre Mannschaft zu unterstützen“. Aber dies sei „leider nicht der Fall“.

Die hohen Ticket-Preise für die Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 sorgen bereits seit einiger Zeit für Aufregung, von Seiten vieler Anhänger kam harsche Kritik. Dennoch gab es laut FIFA mehr als eine halbe Milliarde Anfragen.