DFB eröffnet Deutsches Haus in New York

SID 05.02.2026 • 15:13 Uhr Das DFB-Haus soll nach Vorbild der Olympischen Spiele eine Begegnungsstätte während der WM sein.

Der Deutsche Fußball-Bund wird für die WM in den USA, Mexiko und Kanada ein Deutsches Haus in New York eröffnen. Einen entsprechenden Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe bestätigte der DFB dem SID am Donnerstag.

Weitere Details wird der DFB rund um die Länderspiele in Basel gegen die Schweiz (27. März) und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana bekannt geben.

„Wir wollen eine feste Anlaufstelle für Fans aus Deutschland, aber auch den USA“, hatte Holger Blask die Pläne bereits am Mittwoch auf der SPOBIS Conference in Hamburg umrissen. Der DFB-Boss stellte ein „buntes Portfolio an Veranstaltungen“ und einen „offenen Zugang“ in Aussicht. Man wolle so „den deutschen Fußball in Amerika vertreten“.

Das Deutsche Haus mitten in Manhattan wird am 11. Juni eröffnet, am Tag des WM-Starts. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet am 25. Juni in New York/New Jersey ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Ecuador. Am 19. Juli steigt auch das Finale im MetLife Stadium.