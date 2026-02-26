"Einige Zweifel ausgeräumt": Mexiko mit erfolgreichem WM-Test

SID 26.02.2026 • 15:30 Uhr Das Freundschaftsspiel gegen Island knapp vier Monate vor der WM findet unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt.

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat Mexiko rund vier Monate vor der Endrunde einen erfolgreichen Testlauf für die Fußball-WM absolviert.

Die Nationalmannschaft des Co-Gastgebers bezwang Island in der Nacht auf Donnerstag in Queretaro mit 4:0 (2:0). „Das Spiel hat einige Zweifel ausgeräumt“, sagte Mexikos Trainer Javier Aguirre und bezog sich dabei auch auf die Sicherheitslage.

Angesichts der Welle der Gewalt in weiten Teilen des Landes nach der Tötung des berüchtigten Drogenbosses „El Mencho“ durch die Armee wurde die Begegnung stark bewacht.

Rund um das Stadion La Corregidora kamen Kräfte der Nationalgarde, der Armee und der Staatspolizei sowie der Katastrophenschutz zum Einsatz, sechs Sicherheitsringe wurden errichtet. Laut der Zeitung Cuarto Poder glich die mit 31.600 Zuschauern voll besetzte Arena einem „Bunker“.

WM: Mexiko auch sportlich gerüstet

Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute in Gedenken an die im Einsatz gegen die Drogenkartelle in Jalisco gefallenen Soldaten. Zwei Kinder überreichten Soldatinnen Blumensträuße. Sie trugen wie die Spieler T-Shirts mit der Aufschrift „Wir sind mehr als Fußball“, einige Fans skandierten während der Partie „Sicherheit, Sicherheit“.

Sportlich war die Begegnung für Mexiko auf dem Weg zur Endrunde mit den Gruppenspielen gegen Südafrika, Südkorea und einen europäischen Playoff-Sieger eine wichtige Wegmarke: Aguirre setzte nur Profis aus der heimischen Liga ein, um zu sehen, wer von ihnen für die Endrunde infrage kommen könnte.

„Ich habe meinen Spielern gesagt: ‚Seht euch die Atmosphäre an, das ist nur ein Vorgeschmack! Das ist Mexiko, das ist die Weltmeisterschaft, darum geht es: das Gefühl für das eigene Land, die Nationalhymne‘“, sagte er. Bezüglich der Lage im Land ergänzte Aguirre: „Es ist schwierig, 100 Tage vor Turnierbeginn voreilige Prognosen abzugeben. Wir müssen abwarten - ich ziehe es vor, vorsichtig zu sein.“