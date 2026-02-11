WM-Boykott: Deutschland-Star hält sich aus Debatte raus

SID 11.02.2026 • 17:08 Uhr Der Nationalstürmer will sich an der Boykott-Debatte nicht beteiligen.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug will sich an der Boykott-Debatte mit Blick auf die anstehende Fußball-WM nicht beteiligen. „Es gibt immer Menschen, die irgendwelche Ideen formulieren, die sie von uns einfordern möchten. Aber mir geht es rein ums Fußballerische“, sagte der Angreifer vom italienischen Traditionsklub AC Mailand im kicker-Interview.

„Es ist eine Weltmeisterschaft, das Größte, was du als Fußballer spielen kannst. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns darauf zu konzentrieren.“

Dennoch macht sich Füllkrug über die Lage in den USA ein Bild. „Ich bin mittlerweile 33, und in diesem Alter liest man sicher die eine oder andere Nachricht mehr als mit 19“, sagte Füllkrug: „Man bekommt ein bisschen mehr von der Welt mit, und dementsprechend bin ich schon darüber informiert, was in den USA abläuft.“

Milan-Wechsel? WM spielte für Füllkrug keine Rolle

Das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada habe bei seinem Winterwechsel von West Ham United keine Rolle gespielt.