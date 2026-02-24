Mexiko: Tourismuskoordinator nimmt FIFA in die Pflicht

SID 24.02.2026 • 10:11 Uhr Der CDU-Politiker Christoph Ploß reagiert auf die Unruhen in dem WM-Gastgeberland.

Nach den Unruhen im WM-Gastgeberland Mexiko nimmt Christoph Ploß, der Tourismuskoordinator der Bundesregierung, den Fußball-Weltverband FIFA in die Pflicht. „Die FIFA muss in Zusammenarbeit mit den Regierungen Kanadas, der USA und Mexikos sicherstellen, dass Fans nicht gefährdet und die Sicherheitsvorgaben durch die Gastgeberländer eingehalten werden“, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt.

Mexiko ist in diesem Jahr neben den USA und Kanada einer der Gastgeber für das Großevent vom 11. Juni bis 19. Juli. Das Land erlebte in den vergangenen Tagen eine Gewaltwelle, nachdem der berüchtigte Drogenboss Nemesio „El Mencho“ Oseguera Cervantes bei einem Militäreinsatz getötet worden war.

Die mexikanische Regierung hat mittlerweile insgesamt 10.000 Soldaten entsandt. Bei dem Einsatz gegen „El Mencho“ und den darauffolgenden Ausschreitungen wurden mindestens 27 Angehörige der mexikanischen Sicherheitskräfte und 46 mutmaßliche Bandenmitglieder getötet, wie die mexikanischen Behörden am Montag (Ortszeit) mitteilten. In 20 der 32 Bundesstaaten kam es zu Ausschreitungen, massiv betroffen war auch die Millionenstadt Guadalajara, Austragungsort der Fußball-WM.

Deutschland bestreitet seine drei Gruppenspiele zunächst in den USA und Kanada, der Turnierweg könnte aber dann auch über Mexiko führen.