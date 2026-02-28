"Schon realistisch": Schade rechnet sich WM-Chancen aus

SID 28.02.2026 • 10:56 Uhr Schade bestritt bislang fünf Länderspiele für die A-Nationalmannschaft.

Fußball-Nationalspieler Kevin Schade glaubt an eine Nominierung für die WM 2026. „Es ist schon realistisch, dass ich die Chance habe, dabei zu sein. Aber ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken darüber“, sagte der Offensivspieler im Sky-Interview. Entscheidend seien konstante Leistungen: „Das ist das A und O und das ist der einzige Weg, wie ich das beeinflussen kann und darauf konzentriere ich mich.“

Die bisherigen Lehrgänge beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) hätten ihm vor allem das außergewöhnlich hohe Niveau innerhalb der Mannschaft vor Augen geführt. „Das ist nochmal eine Klasse drüber“, sagte Schade, der seit 2023 in der Premier League beim FC Brentford spielt. Gerade von seinen Mitspielern Joshua Kimmich und Serge Gnabry könne er viel lernen. Kimmich etwa wolle „beim Aufwärmen schon jedes Spiel gewinnen“ und habe trotz vieler Jahre auf Topniveau weiterhin großen Hunger, „alles zu gewinnen“ - „Da kann man sich auf jeden Fall was abschauen“, sagte Schade.

Mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung seiner Leistungen in England zeigt Schade Verständnis. Spieler in Deutschland stünden stärker im Fokus, zugleich sei es „in der besten Liga der Welt“ besonders schwer, sich nachhaltig durchzusetzen. In dieser Saison kommt Schade bisher auf sechs Tore und drei Assists. Mit neun Scorerpunkten ist er mit Nick Woltemade (Newcastle United) produktivster deutscher Profi in England.