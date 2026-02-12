Trotz Debatten: Infantino verspricht friedliche "WM-Party"

SID 12.02.2026 • 11:36 Uhr FIFA-Boss Gianni Infantino baut trotz der Boykott-Diskussion rund um die WM auf die Europäer.

Trotz der großen Fragezeichen hinter Co-Gastgeber USA und der Boykott-Debatte hat Gianni Infantino vier Monate vor Beginn der WM (11. Juni bis 19. Juli) eine fröhliche Endrunde versprochen.

„Die WM wird eine Party, sie wird eine Feier - sie wird die Welt vereinen in Frieden und Freude“, sagte der Präsident des Weltverbandes FIFA beim 50. Ordentlichen Kongress der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag in Brüssel: „Die WM wird ein Symbol der Einheit, des Friedens und der Solidarität sein.“

FIFA-Boss Infantino zählt auf die Europäer

Dabei baut Infantino auf die Europäer. „Ihr Beitrag wird absolut grundlegend sein, um diese Einheit und diese Solidarität zu schaffen“, sagte der frühere UEFA-Generalsekretär: „Wir werden alle gemeinsam sehr hart daran arbeiten, dies möglich zu machen - und ich zähle auf jeden Einzelnen von Ihnen.“

Infolge der aggressiven Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump und der Eskalation bei den Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE mit Todesopfern hatte es in den vergangenen Wochen eine Debatte über einen WM-Boykott in Europa gegeben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und andere europäische Verbände lehnen ein Fernbleiben derzeit ab. Bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Mittwoch war ein Boykott dem Vernehmen nach kein Thema.

EU-Kommissar wendet sich mit deutlicher Kritik an Infantino

Vor Infantinos Rede hatte sich der für Sport zuständige EU-Kommissar Glenn Micallef mit deutlicher Kritik direkt an den FIFA-Boss gewandt. Dabei sprach Micallef unverblümt von „Meinungsverschiedenheiten“.

Es gebe „eine Sache, die für uns nicht verhandelbar ist und bei der wir immer standhaft bleiben werden: unsere Werte. Denn für uns existiert Fußball nicht im luftleeren Raum“, sagte der Malteser: „Der Fußball darf niemals, niemals kommerzielle und politische Erwägungen über das Erlebnis der Fans, über das Wohlergehen der Athletinnen und Athleten und die langfristige Entwicklung des Spiels stellen.“

EU-Kommissar kritisiert Ausgaben für Berater

Danach wurde Micallef noch deutlicher. „Ich spreche als Fan, aber ich spreche jetzt auch als EU-Kommissar. Fußball ist ein öffentliches Gut, und er muss von Institutionen geregelt werden, die im öffentlichen Interesse handeln“, äußerte der EU-Offizielle: „Sport und Fußball müssen mehr sein als Gewinne und der Wert für Anteilseigner.“