SID 29.03.2026 • 07:49 Uhr Die Wiedereröffnung des Aztekenstadions in Mexiko wird von einem tragische Unglück überschattet.

75 Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wiedereröffnet worden.

Am Austragungsort des Eröffnungsspiels (11. Juni) zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika trennten sich die Mexikaner im ersten Spiel nach der fast zweijährigen Stadionrenovierung von Portugal mit einem torlosen Unentschieden.

Fan stürzt von Tribüne des Aztekenstadions und stirbt

Die Party wurde vom Tod eines Zuschauers überschattet, der noch vor Anpfiff von einer Tribüne stürzte. „Ein betrunkener Fan versuchte, mit einem Sprung von der zweiten in die erste Ebene zu gelangen und stürzte dabei bis ins Erdgeschoss“, erklärte der Zivilschutz in einer Mitteilung.

Begleitet wurde die Wiederöffnung zudem von mehreren Demonstrationen im Stadionumfeld, die auf Familien von Vermissten aufmerksam machten, gegen Gentrifizierung protestierten oder sich für den Tierschutz einsetzten.

Brasilien und Argentinien feierten WM-Triumphe im Aztekenstadion

Innerhalb des Stadions, in dem 1970 Pelés Brasilianer und 1986 Diego Armando Maradonas Argentinier zum Weltmeister gekrönt wurden und in diesem Sommer fünf WM-Spiele ausgetragen werden, verpassten die Mexikaner trotz lautstarker Unterstützung der eigenen Fans im vierten Länderspiel des Jahres erstmals einen Sieg.