Argentinier Panichelli erleidet Kreuzbandriss

SID 27.03.2026 • 17:24 Uhr Der argentinische Top-Stürmer Panichelli verletzt sich schwer und verpasst vorzeitig seine Chance auf ein WM-Ticket.

Geplatzter WM-Traum für den argentinischen Top-Stürmer Joaquin Panichelli: Der 23-Jährige hat im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das teilte der argentinische Verband am Freitag auf der Plattform X mit.

Nationaltrainer Lionel Scaloni hatte den aktuell besten Torjäger der französischen Ligue 1 erst in letzter Minute für das Länderspiel des Fußball-Weltmeisters am Freitag gegen Mauretanien berufen.

Harter Schlag für Mainz-Gegner

Durch die schwere Knieverletzung verpasst der Mittelstürmer nicht nur seine Chance auf ein WM-Ticket, sondern auch das Viertelfinale der Conference League. Sein Klub Racing Straßburg trifft dort am 9. und 16. April auf den Bundesligisten Mainz 05.