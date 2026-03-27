Argentinier Panichelli erleidet Kreuzbandriss

Geplatzter WM-Traum für den argentinischen Top-Stürmer Joaquin Panichelli: Der 23-Jährige hat im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das teilte der argentinische Verband am Freitag auf der Plattform X mit.
WM-Traum von Argentinien-Star geplatzt
Der argentinische Top-Stürmer Panichelli verletzt sich schwer und verpasst vorzeitig seine Chance auf ein WM-Ticket.
Joaquin Panichelli erleidet einen Kreuzbandriss
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Nationaltrainer Lionel Scaloni hatte den aktuell besten Torjäger der französischen Ligue 1 erst in letzter Minute für das Länderspiel des Fußball-Weltmeisters am Freitag gegen Mauretanien berufen.
Harter Schlag für Mainz-Gegner
Durch die schwere Knieverletzung verpasst der Mittelstürmer nicht nur seine Chance auf ein WM-Ticket, sondern auch das Viertelfinale der Conference League. Sein Klub Racing Straßburg trifft dort am 9. und 16. April auf den Bundesligisten Mainz 05.
Panichelli, der 2023 bereits einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte, sorgte zuletzt im Elsass mit 16 Toren in 27 Ligue-1-Spielen für Furore.