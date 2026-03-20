Ballack über Ziele und mögliches Scheitern: "Nicht schlimm"

SID 20.03.2026 • 05:45 Uhr Der ehemalige Nationalspieler spricht über die WM und die DFB-Elf - die sich seiner Meinung nach hohe Ziele stecken darf.

Mit hohen Ambitionen in die WM starten und diesen möglicherweise nicht gerecht werden? Für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Michael Ballack kein Problem. „Jeder, der dort mitspielt, will gewinnen“, sagte der 49-Jährige in der Sky-Sendung „Triple – der Hagedorn-Fussballtalk“. Die DFB-Elf habe „doch eine Historie. Da ist es doch kein Erfolg mehr, wenn man die Vorrunde übersteht.“

Es sei „auch nicht schlimm, wenn man sich die höchsten Ziele setzt und dann scheitert“, führte Ballack weiter aus: „Dann scheitert man halt. Das ist doch nicht schlimm. Das muss ein Fußballer doch aushalten.“ Deutschland habe „ein paar richtig geile Kicker, aber auch eine Mannschaft, die nicht stabil ist auf diesem Niveau“, sagte Ballack: „Aber man kann ja trotzdem beißen und kratzen und Ansprüche formulieren, daran wachsen die Spieler auch.“

Generell sieht Ballack in mancher Hinsicht noch Entwicklungspotenzial. „Wenn man sich den Kader anschaut und nach Führungsspielern sucht, gibt es welche, aber vielleicht nicht genug. Im besten Fall entwickelt sich eine Hierarchie von innen heraus, aus der Mannschaft, und dazu braucht man Charaktere“, erklärte Ballack: „Wenn ein Trainer das zulässt, ist das gut so. Aber ein Trainer braucht auch Stärke. Es soll ihm ja nicht als Schwäche ausgelegt werden, bestimmte Personalentscheidungen zu treffen.“