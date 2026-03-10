Das WM-Aus? Ancelotti kommt und Neymar kneift

SID 10.03.2026 • 05:43 Uhr Neymar droht die WM zu verpassen. Der Superstar fehlt dem FC Santos ausgerechnet als Nationaltrainer Carlo Ancelotti im Stadion ist.

Seine wohl letzte Chance, noch auf Brasiliens Fußball-WM-Zug aufzuspringen, verspielt Superstar Neymar wohl mit einer fadenscheinig anmutenden Ausrede.

Der 34-Jährige trainierte laut seines Klubs FC Santos normal am Montag, wurde aber aus Gründen der „Belastungssteuerung“ für das Ligaspiel am Dienstag bei Mirassol FC aus dem Kader gestrichen.

Ausgerechnet für diese Partie hat Selecao-Trainer Carlo Ancelotti sein Kommen angekündigt. Der Italiener wollte sich vor Ort ein Bild vom dreimaligen WM-Teilnehmer machen, der Ende Februar mit zwei Toren beim 2:1-Erfolg über Vasco da Gama aus Rio de Janeiro seine Klasse aufblitzen ließ.

Neymar kämpft mit Verletzungsproblemen

Doch nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie im Oktober 2023 und einem erneuten operativen Eingriff am selben Gelenk im vergangenen Dezember zwickt es den Olympiasieger von 2016 immer wieder im Oberschenkel.

Und so will Neymar lieber seine letzte Karte am Sonntag im Derby gegen den Erzrivalen Corinthians SC aus Sao Paulo ausspielen. Dann weilt Ancelotti aber in Rio de Janeiro beim dortigen Klassiker Botafogo gegen Flamengo.