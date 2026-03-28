David kontert Oskarsson: WM-Gastgeber Kanada zeigt Moral

Im frisch modernisierten Toronto Stadium hat die kanadische Fußball-Nationalmannschaft mit einem unterhaltsamen Testspiel für einen Hauch von WM-Flair gesorgt. Knapp drei Monate vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada erkämpfte sich der Co-Gastgeber ein 2:2 (0:2) gegen Island. Am 12. Juni bestreitet Kanada an selber Stelle sein erstes Gruppenspiel – gegen Italien oder Bosnien-Herzegowina.
Doppelpacker David rettet Kanada
Nachdem das modernisierte BMO Field am Dienstag feierlich vorgestellt worden war, erwischte Kanada ohne den verletzten Bayern-Profi Alphonso Davies vor 26.328 Fans einen schwachen ersten Durchgang. Orri Oskarsson traf doppelt für die Gäste aus Island (9./21.), die nicht für die WM qualifiziert sind. Nach der Pause kam Kanada zurück ins Spiel – dank isländischer Mithilfe. Zwei Foulelfmeter verwandelte Jonathan David (67./75.). Der Sieg gelang nicht mehr, auch weil Tajon Buchanan die Rote Karte sah (80.).
Kanada trifft neben Italien oder Bosnien-Herzegowina in der Gruppe B auf Katar und die Schweiz, die beiden weiteren Partien finden in Vancouver statt. Das Toronto Stadium ist mit etwa 45.000 Plätzen der kleinste der 16 Spielorte. Circa 17.000 Plätze davon sind temporäre Aufbauten.