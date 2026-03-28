David kontert Oskarsson: WM-Gastgeber Kanada zeigt Moral

SID 28.03.2026 • 20:35 Uhr Im kleinsten der 16 WM-Spielorte findet ein unterhaltsamer Test statt.

Im frisch modernisierten Toronto Stadium hat die kanadische Fußball-Nationalmannschaft mit einem unterhaltsamen Testspiel für einen Hauch von WM-Flair gesorgt. Knapp drei Monate vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada erkämpfte sich der Co-Gastgeber ein 2:2 (0:2) gegen Island. Am 12. Juni bestreitet Kanada an selber Stelle sein erstes Gruppenspiel – gegen Italien oder Bosnien-Herzegowina.

Nachdem das modernisierte BMO Field am Dienstag feierlich vorgestellt worden war, erwischte Kanada ohne den verletzten Bayern-Profi Alphonso Davies vor 26.328 Fans einen schwachen ersten Durchgang. Orri Oskarsson traf doppelt für die Gäste aus Island (9./21.), die nicht für die WM qualifiziert sind. Nach der Pause kam Kanada zurück ins Spiel – dank isländischer Mithilfe. Zwei Foulelfmeter verwandelte Jonathan David (67./75.). Der Sieg gelang nicht mehr, auch weil Tajon Buchanan die Rote Karte sah (80.).