Deutschlands Auftaktgegner Curacao hat zum Start ins WM-Jahr einen Dämpfer kassiert. Bei der Premiere von Fred Rutten als Fußball-Nationaltrainer verlor der Turnierneuling sein Länderspiel gegen China am Freitag in Sydney mit 0:2 (0:1).
DFB-Gegner Curacao verliert WM-Test gegen China
Kein gelungener Einstand von Nationalcoach Fred Rutten: Der WM-Debütant unterliegt im Länderspiel in Sydney mit 0:2.
Debüt von Fred Rutten als Curacao-Coach
© AFP/SID/SAEED KHAN
Wei Shihao (45.+2) und Zhang Yuning (59.) erzielten die Tore im Stadium Australia. Der frühere Schalke-Coach Rutten hatte erst im Februar den Posten von Dick Advocaat übernommen. Der 78 Jahre alte Niederländer war rund 100 Tage vor der Endrunde aus familiären Gründen zurückgetreten, nachdem er den Inselstaat als kleinstes Land der Geschichte zur WM geführt hatte.
Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Curacao am 14. Juni auf die DFB-Auswahl. Die weiteren WM-Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador.