DFB-Team in Tiefblau: adidas präsentiert WM-Auswärtstrikot

SID 20.03.2026 • 08:59 Uhr Erstmals wird die Nationalmannschaft Ende März in den Trikots auflaufen.

Tiefblau und traditionell – der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Ausrüster adidas haben das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 präsentiert. Die Grundfarbe soll an die historischen Trainingsoberteile der DFB-Elf erinnern, das Design greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf. Akzente sind türkis. Die diagonalen Zackenstreifen ziehen sich als durchgehendes Muster über das gesamte Trikot und sind von früheren adidas-Schuhkartons inspiriert.

„Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut“, sagte Nationalspieler Florian Wirtz: „Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen.“ Erstmals wird das DFB-Team beim Länderspiel in Basel am 27. März gegen die Schweiz in den Trikots auflaufen. Künftig werden sie auch von den männlichen U-Nationalmannschaften getragen. Das Trikot kostet 100 Euro.

Das Jersey ist das letzte adidas-Trikot der Nationalmannschaft. Im Saum steht „Seit 1954“ – ein Verweis auf die jahrzehntelange Partnerschaft des Unternehmens mit dem DFB. „Wir wollten alle nochmal das Beste rausholen und haben das mit diesem Trikot geschafft. Wir sind hochzufrieden“, sagte Jürgen Rank, Chef-Trikotdesigner bei adidas, dem kicker. 2027 übernimmt Nike als Ausrüster mit einem Vertrag bis 2034.