Empire State Building in Farben der WM-Gastgeber angestrahlt

SID 04.03.2026 • 07:35 Uhr Die Organisatoren feiern die 100-Tage-Marke vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

100 Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist das Empire State Building in New York in den Landesfarben der drei Gastgeber angestrahlt worden.

Am Mittwoch (Ortszeit) zelebrierten die Organisatoren die 100-Tage-Marke im Beisein der drei WM-Maskottchen „Maple the Moose“ (Kanada), „Zayu the Jaguar“ (Mexiko) und „Clutch the Bald Eagle“ (USA) am weltberühmten Wolkenkratzer in Manhattan.

Am 11. Juni wird die WM 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt angepfiffen. Bei der ersten Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften stehen 104 Spiele an 16 Standorten auf dem Plan; 78 Partien davon werden in den USA stattfinden. Das Finale steigt am 19. Juli vor den Toren New Yorks im MetLife Stadium in East Rutherford.