England-Fan verkauft Haus für WM-Reise

SID 27.03.2026 • 20:23 Uhr Um die Three Lions über das gesamte Turnier hinweg unterstützen zu können, will sich ein 62-Jähriger von seinem Zweithaus trennen.

Um seine englische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM zu unterstützen, ist ein besonders leidenschaftlicher Fan zu einem sehr großen Opfer bereit. Andy Milne möchte kurzerhand sein Haus verkaufen, um die Reise zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada finanzieren.

„Es kommt auf den Markt, ich verkaufe es, weil ich zur Weltmeisterschaft fahren will“, erklärte der Engländer der britischen Zeitung Mirror. Nach 27 Jahren im Besitz der Immobilie „schien es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, es zu Geld zu machen“.

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Auf der Straße wird der 62-Jährige nach dem Ende seiner WM-Reise nicht sitzen – bei dem Haus handelt es sich lediglich um den Zweitwohnsitz. Aber sein zehntes WM-Turnier werde schließlich teuer, erklärte Milne: 350.000 Pfund soll sein Haus in Northwich in der Grafschaft Cheshire kosten.