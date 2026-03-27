Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM
WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM>

England-Fan verkauft Haus für WM-Reise

Für die WM: England-Fan verkauft Haus

Um die Three Lions über das gesamte Turnier hinweg unterstützen zu können, will sich ein 62-Jähriger von seinem Zweithaus trennen.
Der Engländer will mit seinem Team jubeln
Der Engländer will mit seinem Team jubeln
© AFP/SID/ADNAN BECI
SID
Um die Three Lions über das gesamte Turnier hinweg unterstützen zu können, will sich ein 62-Jähriger von seinem Zweithaus trennen.

Um seine englische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM zu unterstützen, ist ein besonders leidenschaftlicher Fan zu einem sehr großen Opfer bereit. Andy Milne möchte kurzerhand sein Haus verkaufen, um die Reise zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada finanzieren.

„Es kommt auf den Markt, ich verkaufe es, weil ich zur Weltmeisterschaft fahren will“, erklärte der Engländer der britischen Zeitung Mirror. Nach 27 Jahren im Besitz der Immobilie „schien es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, es zu Geld zu machen“.

Tickets für jedes England-Spiel bei der WM

Auf der Straße wird der 62-Jährige nach dem Ende seiner WM-Reise nicht sitzen – bei dem Haus handelt es sich lediglich um den Zweitwohnsitz. Aber sein zehntes WM-Turnier werde schließlich teuer, erklärte Milne: 350.000 Pfund soll sein Haus in Northwich in der Grafschaft Cheshire kosten.

Das Geld braucht Milne, um seine insgesamt sieben Wochen in den Vereinigten Staaten zu finanzieren. England, das in Gruppe L ab dem 17. Juni auf Kroatien, Ghana und Panama trifft, wird seine Vorrundenspiele in Dallas, Boston und New York bestreiten. Karten hat der pensionierte Lehrer allerdings für jedes England-Spiel bis zu einem möglichen Finale.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite