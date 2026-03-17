FIFA kooperiert für WM mit YouTube

SID 17.03.2026 • 14:46 Uhr Durch die Zusammenarbeit mit der Videoplattform erhofft sich der Fußball-Weltverband eine größere Reichweite.

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Videoplattform YouTube haben sich für die WM im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada auf eine strategische Kooperation geeinigt. Demnach sei YouTube die „bevorzugte Plattform“ für die WM, wie die FIFA am Dienstag mitteilte. Medienpartner könnten so unter anderem ausführliche Zusammenfassungen, Hintergrundberichte und Video-on-Demand-Inhalte auf YouTube veröffentlichen, um so die Reichweite zu erhöhen.

Erstmals in der WM-Geschichte soll es Medienpartnern möglich sein, die ersten zehn Minuten jedes Spiels auf ihrem YouTube-Kanal live zu zeigen. Außerdem sollen sie bestimmte Partien in voller Länge übertragen können.

Offen scheint, ob und welche Veränderungen für deutsche Fans damit einhergehen. Bislang ist geplant, dass Lizenzinhaber Telekom auf seiner Plattform MagentaTV die insgesamt 104 Spiele des Turniers live überträgt. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF können dank Sublizenzen 60 Spiele im Free-TV zeigen, darunter die Partien der deutschen Mannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.