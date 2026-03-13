Klinsmann: DFB-Elf "besser aufgestellt als die meisten"

SID 13.03.2026 • 14:18 Uhr Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht für die Nationalmannschaft gute Chancen bei der WM.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann schätzt die WM-Aussichten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sehr optimistisch ein. „Dieses Spielermaterial gehört zu den besten in der Welt“, sagte Klinsmann bei transfermarkt.de und betonte: „Wenn sie wollen, können sie diesen Sommer Großes erreichen.“

Auch die langjährige Problemposition im Sturmzentrum sieht Klinsmann nicht mehr als Hindernis. „Julian Nagelsmann hat die Qual der Wahl vor lauter Mittelstürmern. Jeder von ihnen hat seine Stärken und Schwächen, aber wir sind auf der Position besser aufgestellt als die meisten Mitfavoriten auf den WM-Titel.“

Klinsmann erinnert an Kahn 2006

Entscheidend für den Erfolg sei das Mannschaftsgefüge. „Alle müssen sich in den Dienst der Sache stellen.“ Als Beispiel nannte Klinsmann das Verhalten von Oliver Kahn 2006. Der langjährige Kapitän war damals von Klinsmann vor der Heim-WM zur Nummer zwei degradiert worden, habe sich aber „phänomenal“ verhalten. Kahn „wurde zum Antreiber in jedem Training und schaute nach den Spielern auch außerhalb des Platzes“, berichtete Klinsmann.