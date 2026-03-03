Kreuzbandriss: Brasilianer Rodrygo verpasst die WM

SID 03.03.2026 • 16:47 Uhr Der Rechtsaußen von Real Madrid fällt mit einer schweren Knieverletzung lange aus. An eine WM-Teilnahme ist nicht zu denken.

Rekordchampion Brasilien muss den Kampf um den sechsten Titel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ohne seinen Star Rodrygo aufnehmen. Der Rechtsaußen von Real Madrid hat laut Mitteilung seines Klubs einen Kreuzbandriss und einen Riss des Außenmeniskus am rechten Knie erlitten. Spanischen Medienberichten zufolge wird er mindestens sieben Monate lang ausfallen - somit auch für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).