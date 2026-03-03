Rekordchampion Brasilien muss den Kampf um den sechsten Titel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ohne seinen Star Rodrygo aufnehmen. Der Rechtsaußen von Real Madrid hat laut Mitteilung seines Klubs einen Kreuzbandriss und einen Riss des Außenmeniskus am rechten Knie erlitten. Spanischen Medienberichten zufolge wird er mindestens sieben Monate lang ausfallen - somit auch für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).
Kreuzbandriss: Brasilianer Rodrygo verpasst die WM
Der Rechtsaußen von Real Madrid fällt mit einer schweren Knieverletzung lange aus. An eine WM-Teilnahme ist nicht zu denken.
Rodrygo im Real-Trikot
Das Spiel gegen den FC Getafe am Montag (0:1) war der erste Einsatz des 25-Jährigen nach einmonatiger Pause wegen einer Sehnenentzündung. Er spielte die letzten 35 Minuten, musste zwischenzeitlich behandelt werden und hatte anschließend Kniebeschwerden, am Dienstag folgte die Diagnose. In 19 Liga-Einsätzen waren Rodrygo ein Tor und vier Vorlagen gelungen. Ein weiteres Tor erzielte der 37-malige Nationalspieler in der Champions League.