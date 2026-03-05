Trainer-Beben in Marokko perfekt

SID 05.03.2026 • 23:56 Uhr Der Nationalverband Marokkos spricht von einer Entlassung und der bisherige Coach von einem Rücktritt.

Marokkos Fußball-Nationalmannschaft muss gut drei Monate vor ihrem WM-Auftaktspiel einen Trainerwechsel verkraften. Der Verband gab am Donnerstagabend nach wochenlangen Debatten um den Coach die Trennung von Walid Regragui bekannt und ernannte Mohamed Ouahbi zum neuen Chefcoach der „Atlas-Löwen“.

Regragui selbst jedoch stellte seine Ablösung nach fast vierjähriger Tätigkeit als Rücktritt dar. „Ich lege mein Amt mit Loyalität, Dankbarkeit und der Gewissheit nieder, meinem Land gedient zu haben“, erklärte der 50-Jährige fast zeitgleich mit der Mitteilung seines bisherigen Arbeitgebers in einer TV-Livesendung im marokkanischen Fernsehen. Bereits seit Marokkos Endspielniederlage beim Africa Cup zu Jahresbeginn im eigenen Land gegen Senegal war der Ex-Nationalspieler bei den Nordafrikanern umstritten.

Regragui führte Marokko ins WM-Halbfinale

Regragui hatte den Trainer-Posten in Marokko im Sommer 2022 übernommen. Ende des gleichen Jahren führte der frühere Abwehrspieler seine Elf bei der WM-Endrunde in Katar bis ins Halbfinale.