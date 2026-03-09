Matthäus rät Nagelsmann: "Auf keinen Fall" ohne Karl

SID 09.03.2026 • 07:54 Uhr Der Rekordnationalspieler würde den jungen Münchner mit zur WM nehmen - bei Kölns El Mala ist er skeptischer.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Bundestrainer Julian Nagelsmann, bei der Fußball-WM im Sommer "auf keinen Fall" auf Jungstar Lennart Karl zu verzichten. Er würde den Offensivspieler von Bayern München "auf jeden Fall mitnehmen", sagte Matthäus dem kicker, "weil er etwas hat, das vielleicht kein anderer Spieler in der Mannschaft hat: die Unbekümmertheit, die Frechheit, die Qualität". Außerdem verfüge Karl (18) schon jetzt über internationale Erfahrung.

Beim Kölner Said El Mala (19), der anders als Karl bereits vom Bundestrainer in die Nationalmannschaft berufen worden war, ist Matthäus skeptischer. "Er ist noch kein Stammspieler beim 1. FC Köln", meinte der 64-Jährige, außerdem habe der FC generell weniger Spiele und El Mala damit weniger Bewährungschancen.

Andererseits besitze der Youngster ebenfalls "hohe Qualität, Geschwindigkeit, ein gutes Dribbling, einen guten Abschluss". Der WM-Kader sei mit 26 Profis groß, "da sollte man schon überlegen, wer eine Qualität hat, die der Mannschaft sonst fehlt. Und darauf, wer die Rolle als Ergänzungsspieler annimmt."