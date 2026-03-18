Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet zum Auftakt des WM-Jahres wohl auf Jamal Musiala. Der angeschlagene Offensivspieler des FC Bayern wird laut Bild und Sky in Absprache mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister nicht im Kader für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) stehen. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt.
Medien: Nagelsmann verzichtet auf Musiala
Der Zauberfuß soll in Absprache mit dem FC Bayern weiter behutsam aufgebaut werden.
Wird wohl nicht nominiert: Jamal Musiala
© AFP/SID/Alexandra BEIER
Musiala war zuletzt im Hinspiel bei Atalanta Bergamo (6:1) zum Einsatz gekommen, klagte danach aber über Probleme am linken Sprunggelenk. Wegen eines Muskelbündelrisses und seiner schweren Beinverletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer hatte er die jüngsten acht Länderspiele verpasst. Letztmals für die DFB-Elf lief er im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) vor einem Jahr auf.