Medien: Nagelsmann verzichtet auf Musiala

SID 18.03.2026 • 20:55 Uhr Der Zauberfuß soll in Absprache mit dem FC Bayern weiter behutsam aufgebaut werden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet zum Auftakt des WM-Jahres wohl auf Jamal Musiala. Der angeschlagene Offensivspieler des FC Bayern wird laut Bild und Sky in Absprache mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister nicht im Kader für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) stehen. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt.