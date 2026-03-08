Nagelsmann macht Sané Hoffnung: "Nicht viele von seinem Profil"

SID 08.03.2026 • 21:09 Uhr Der Bundestrainer will den Offensivspieler von Galatasaray Istanbul für die WM-Tests Ende des Monats erneut nominieren.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann macht Leroy Sané Hoffnungen für die WM in Nordamerika. „Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel“, sagte der DFB-Chefcoach dem kicker: „Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein.“

Nagelsmann hatte den ehemaligen Schalker und Münchner im November zurück in die Nationalmannschaft geholt, gleichzeitig aber betont, dass er nicht mehr viele Chancen bekommen werde. Damit setzte er offenbar die richtigen Reizpunkte. Beim 6:0 im entscheidenden letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowakei hatte Sané zwei Tore erzielt und zwei weitere eingeleitet.

„Wir haben ein super Verhältnis, und Leroy hat super Spiele gemacht. Er macht es auch bei Galatasaray gut“, sagte Nagelsmann über den 30-Jährigen, der nach schwierigem Beginn beim türkischen Rekordmeister in Istanbul besser in Fahrt gekommen ist.