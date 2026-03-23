Nagelsmann-Nachfolge? Klopp sind Gerüchte „völlig wurscht“

SID 23.03.2026 • 18:28 Uhr Der langjährige Coach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool wird immer wieder mit dem Job des Bundestrainers in Verbindung gebracht.

Wird Jürgen Klopp eines Tages Bundestrainer? Bei der Vorstellung als MagentaTV-Experte für die anstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada hat der 58-Jährige erneut gelassen auf entsprechende Gerüchte reagiert. Die Frage nerve ihn nicht, sagte der langjährige Coach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool, die Debatte sei ihm indes „völlig wurscht.“

Er sei sein Berufsleben lang Trainer gewesen, führte Klopp, der seit Januar 2025 als Global Head of Soccer bei Red Bull fungiert, aus, „das ist ein fantastischer Job.“ Es sei besser, „die Leute denken, unter Umständen könnte es Jürgen Klopp irgendwann machen, als dass sie denken, der Letzte der es machen sollte ist Jürgen Klopp“, sagte er in Bezug auf den Bundestrainerjob, den derzeit Julian Nagelsmann inne hat.