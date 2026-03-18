Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet zum Auftakt des WM-Jahres auf Jamal Musiala. Der angeschlagene Offensivspieler des FC Bayern wird in Absprache mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister nicht im Kader für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) stehen.
Nagelsmann verzichtet auf Musiala
Der Zauberfuß soll in Absprache mit dem FC Bayern weiter behutsam aufgebaut werden.
Wird nicht nominiert: Jamal Musiala
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„Er hat eine Woche Reha hinter sich. Er ist verletzt, ich denke, er wird nicht zur Nationalmannschaft reisen“, sagte Münchens Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:1 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt.
Musiala war zuletzt im Hinspiel bei Atalanta (6:1) zum Einsatz gekommen, klagte danach aber über Probleme am linken Sprunggelenk. Wegen eines Muskelbündelrisses und seiner schweren Beinverletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer hatte er die jüngsten acht Länderspiele verpasst. Letztmals für die DFB-Elf lief er im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) vor einem Jahr auf.