Nagelsmann verzichtet auf Musiala

SID 18.03.2026 • 23:31 Uhr Der Zauberfuß soll in Absprache mit dem FC Bayern weiter behutsam aufgebaut werden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet zum Auftakt des WM-Jahres auf Jamal Musiala. Der angeschlagene Offensivspieler des FC Bayern wird in Absprache mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister nicht im Kader für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) stehen.

„Er hat eine Woche Reha hinter sich. Er ist verletzt, ich denke, er wird nicht zur Nationalmannschaft reisen“, sagte Münchens Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:1 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt.