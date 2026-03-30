St. Paulis Smith verpasst Playoff-Finale der Schweden

SID 30.03.2026 • 12:08 Uhr Der 29-Jährige ist erneut angeschlagen und muss passen.

Wieder wird es nichts mit dem erhofften Debüt: Schwedens Nationalmannschaft muss im bedeutsamen Playoff-Endspiel gegen Polen um ein WM-Ticket auf St. Paulis Eric Smith verzichten. Der 29 Jahre alte Defensivspieler habe die Blagult aufgrund einer nicht näher definierten Blessur aus dem Training verlassen, teilte der Verband mit. Im erfolgreichen Quali-Halbfinale gegen die Ukraine (3:1) war er von Trainer Graham Potter nicht eingesetzt worden.

Die Skandinavier haben am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Solna bei Stockholm die große Gelegenheit, doch noch die Qualifikation für das Großevent im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) zu schaffen. Auch auf Verteidiger Isak Hien (Atalanta Bergamo) müssen die Schweden allerdings verzichten, für ihn wurde Victor Eriksson (Hammarby IF) nachnominiert.