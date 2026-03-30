Wieder wird es nichts mit dem erhofften Debüt: Schwedens Nationalmannschaft muss im bedeutsamen Playoff-Endspiel gegen Polen um ein WM-Ticket auf St. Paulis Eric Smith verzichten. Der 29 Jahre alte Defensivspieler habe die Blagult aufgrund einer nicht näher definierten Blessur aus dem Training verlassen, teilte der Verband mit. Im erfolgreichen Quali-Halbfinale gegen die Ukraine (3:1) war er von Trainer Graham Potter nicht eingesetzt worden.
St. Paulis Smith verpasst Playoff-Finale der Schweden
Die Skandinavier haben am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Solna bei Stockholm die große Gelegenheit, doch noch die Qualifikation für das Großevent im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) zu schaffen. Auch auf Verteidiger Isak Hien (Atalanta Bergamo) müssen die Schweden allerdings verzichten, für ihn wurde Victor Eriksson (Hammarby IF) nachnominiert.
Für Smith ist der erneute Rückschlag besonders bitter. Viermal hatte er als St. Pauli-Profi einer Berufung in die Auswahl nicht nachkommen können. „Das war überhaupt nicht lustig“, sagte er jüngst bei einem Pressetermin der Schweden. Nun scheiterte auch der fünfte Anlauf auf sein Debüt. Damit schrumpft auch die Bundesliga-Fraktion, die noch aus Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) und Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) besteht.