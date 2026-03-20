Tuchel mit "gigantischer Entscheidung" - SPORT1

Es ist „Kaderbekanntgabe-Tag“ in England: Mit diesem etwas sperrigen Begriff kündigte der englische Fußballverband eine wegweisende Entscheidung seines Nationaltrainers Thomas Tuchel an.
Tuchel mit „gigantischer Entscheidung“
Der ehemalige Trainer des FC Bayern holte wenige Monate vor der Weltmeisterschaft unter anderem einen langjährigen Leistungsträger zurück: Erstmals unter Tuchel wird Harry Maguire von Manchester United wieder zu den Three Lions stoßen.
Zuletzt war Maguire Ende 2024 dabei. Die Daily Mail schrieb in England von einer „gigantischen Entscheidung“.
Tuchel verzichtet auf Real-Star
Insgesamt nominierte Tuchel 35 Spieler: „Wir haben beschlossen, das Ganze quasi in zwei Gruppen aufzuteilen: So holen wir Spieler hinzu, die wir noch nicht gesehen haben und die bisher noch nicht so viel gespielt haben, um uns einen besseren Überblick zu verschaffen und den Wettbewerb um die Flugtickets in die USA anzukurbeln“, erklärte der Coach.
James Garner vom FC Everton ist erstmals dabei. Auch Jason Steele, einer von fünf Torhütern, lief bisher nicht für die erste Mannschaft Englands auf. Jetzt ist er im Alter von 35 Jahren erstmals dabei. Er soll wohl als „Trainingstorhüter“ zur WM fahren.
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) kehrt nach fünf Jahren ins Aufgebot zurück. Auch Kobbie Mainoo von Manchester United wurde nach längerer Durststrecke wieder eingeladen.
Nicht in den aufgeblähten Kader hat es der Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold geschafft. Der Superstar von Real Madrid war länger verletzt, spielte zuletzt in Spanien aber wieder regelmäßig. „Tuchel brüskiert Aleander-Arnold“, schreibt The Sun.
England trifft in zwei Testspielen am 27. März auf Uruguay und am 31. März auf Japan.