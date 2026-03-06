Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM
WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM>

WM 2026: Mega-Polizei-Aufgebot für Sicherheit in Mexiko

Mega-Polizei-Aufgebot für WM 2026

Nach der Tötung eines Drogenkartell-Bosses und den folgenden Unruhen werden Sicherheitsprobleme befürchtet. Mexiko will vor der WM keine Zweifel zulassen.
Das Stadion in Guadalajara
Das Stadion in Guadalajara
© AFP/SID/ULISES RUIZ
SID
Nach der Tötung eines Drogenkartell-Bosses und den folgenden Unruhen werden Sicherheitsprobleme befürchtet. Mexiko will vor der WM keine Zweifel zulassen.

Der WM-Gastgeber Mexiko will die Sicherheit der Fußballfans im Sommer mit einem Großaufgebot von Sicherheitskräften garantieren.

Zum Schutze der 13 WM-Spiele in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey sollen insgesamt 100.000 Polizisten, Soldaten und Angehörige privater Sicherheitsdienste eingesetzt werden, wie die Regierung am Freitag bekannt gab.

WM 2026: Tötung von Drogenkartell-Boss rief Sorge hervor

In Mexiko hatte die Tötung des Drogenkartell-Bosses Nemesio Oseguera Cervantes durch die Armee am 22. Februar eine Welle der Gewalt ausgelöst. Besonders betroffen war der Bundesstaat Jalisco, in dessen Hauptstadt Guadalajara vier WM-Spiele stattfinden sollen. Ende dieses Monats sollen dort WM-Playoffs gespielt werden.

Mexiko richtet die erste WM mit 48 Nationalmannschaften (11. Juni bis 19. Juli) gemeinsam mit den USA und Kanada aus. Präsidentin Claudia Sheinbaum hat versichert, der Besuch werde für Fans „kein Risiko“ sein.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite