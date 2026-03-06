WM 2026: Mega-Polizei-Aufgebot für Sicherheit in Mexiko

SID 06.03.2026 • 16:53 Uhr Nach der Tötung eines Drogenkartell-Bosses und den folgenden Unruhen werden Sicherheitsprobleme befürchtet. Mexiko will vor der WM keine Zweifel zulassen.

Der WM-Gastgeber Mexiko will die Sicherheit der Fußballfans im Sommer mit einem Großaufgebot von Sicherheitskräften garantieren.

Zum Schutze der 13 WM-Spiele in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey sollen insgesamt 100.000 Polizisten, Soldaten und Angehörige privater Sicherheitsdienste eingesetzt werden, wie die Regierung am Freitag bekannt gab.

WM 2026: Tötung von Drogenkartell-Boss rief Sorge hervor

In Mexiko hatte die Tötung des Drogenkartell-Bosses Nemesio Oseguera Cervantes durch die Armee am 22. Februar eine Welle der Gewalt ausgelöst. Besonders betroffen war der Bundesstaat Jalisco, in dessen Hauptstadt Guadalajara vier WM-Spiele stattfinden sollen. Ende dieses Monats sollen dort WM-Playoffs gespielt werden.