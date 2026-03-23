WM 2026: TV-Neuerung bei Fußball-WM

SID 23.03.2026 • 15:48 Uhr An den letzten Spieltagen der zwölf Gruppen bei der Fußball-WM 2026 bietet MagentaTV eine Konferenz an.

Neuer Service für die TV-Zuschauer: MagentaTV führt bei der WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada eine Konferenz an den dritten Gruppenspieltagen ein.

Der Sender wird den jeweils letzten Spieltag aller zwölf Gruppen in entsprechend zwölf Konferenzen zeigen, wie das Unternehmen mitteilte.

WM 2026 bei drei verschiedenen Sendern auf Magenta

Zudem werden alle 104 WM-Spiele bei drei verschiedenen Sendern zu sehen sein: Fußball TV 1 zeigt das Hauptprogramm, Fußball TV 2 überträgt das Geschehen mit „Taktik-Feed und neuartig aufbereiteten Daten“, Fußball TV 3 werde der „Überraschungs-Kanal“ mit wechselnden Promis sowie Expertinnen und Experten.

MagentaTV hatte sich die Rechte an dem XXL-Turnier im vergangenen Jahr gesichert, wirklich alle Spiele werden nur bei dem Pay-TV-Sender zu sehen sein. ARD und ZDF haben sich über eine Sublizenz die Rechte an 60 Partien gesichert, darunter fallen auch die Partien der deutschen Mannschaft. Mit Tabea Kemme wurde neben Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels eine weitere Expertin verpflichtet.