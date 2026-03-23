WM 2026: TV-Neuerung bei Fußball-WM

Neuer Service für die TV-Zuschauer: MagentaTV führt bei der WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada eine Konferenz an den dritten Gruppenspieltagen ein.
TV-Neuerung bei Fußball-WM
Der Sender wird den jeweils letzten Spieltag aller zwölf Gruppen in entsprechend zwölf Konferenzen zeigen, wie das Unternehmen mitteilte.
WM 2026 bei drei verschiedenen Sendern auf Magenta
Zudem werden alle 104 WM-Spiele bei drei verschiedenen Sendern zu sehen sein: Fußball TV 1 zeigt das Hauptprogramm, Fußball TV 2 überträgt das Geschehen mit „Taktik-Feed und neuartig aufbereiteten Daten“, Fußball TV 3 werde der „Überraschungs-Kanal“ mit wechselnden Promis sowie Expertinnen und Experten.
MagentaTV hatte sich die Rechte an dem XXL-Turnier im vergangenen Jahr gesichert, wirklich alle Spiele werden nur bei dem Pay-TV-Sender zu sehen sein. ARD und ZDF haben sich über eine Sublizenz die Rechte an 60 Partien gesichert, darunter fallen auch die Partien der deutschen Mannschaft. Mit Tabea Kemme wurde neben Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels eine weitere Expertin verpflichtet.
„Ich habe schon viele große Spiele erlebt. Jetzt an der Seitenlinie zu stehen – das wird spannend“, sagte Müller über seine Rolle und kündigte an, auch mal „mit einem Augenzwinkern“ analysieren zu wollen: „Wenn’s dabei mal emotional wird, umso besser. Fußball lebt ja genau davon. Ich freu‘ mich auf den Schlagabtausch mit Kloppo“.