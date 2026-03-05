WM-Chance? Undav betreibt Eigenwerbung

SID 05.03.2026 • 12:47 Uhr Der Stürmer hat aktuell keinen Kontakt zum Bundestrainer, hofft aber auf eine Nominierung.

Wie ist denn so der Austausch mit Julian Nagelsmann, Herr Undav? „Gibt keinen“, sagte Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart bei Sky über den Kontakt zum Bundestrainer. Auf eine Berufung in den ersten DFB-Kader des WM-Jahres hofft der formstarke Angreifer aber trotzdem.

„Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss“, meinte Undav, er bringe doch Leistung: „Ich habe die meisten Tore, ich bin zweiter Platz international, was Scorer angeht. Wenn es nach mir geht, bin ich dabei.“ Auch bei der WM im Sommer, klar. Bis dahin und bis zur Nominierung (19. März) für die nächsten beiden Länderspiele sei aber noch Zeit, „deswegen bin ich da ganz entspannt“.

Sein Stuttgarter Mitspieler Jeff Chabot wirbt für Undav. „Man muss sich nur die Zahlen angucken, oder? Den Rest kann man sich selber erklären“, sagte er bei Sky. Undav hat seit November in 24 Pflichtspielen für den VfB 17 Tore erzielt und zehn vorbereitet.