WM: Deutsches Haus in New York

SID 29.03.2026 • 17:04 Uhr Der DFB will im Chelsea Industrial in Manhattan deutsche Fußballkultur erlebbar machen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eröffnet zur WM in New York das German House of Soccer. Das gab der DFB am Sonntag bekannt.

Vom 11. Juni bis 11. Juli soll das Deutsche Hause im Chelsea Industrial in Manhattan auf über 2000 Quadratmetern deutsche Fußballkultur erlebbar machen. Eingeladen sind Fans, Medien und Partner aus aller Welt.

„Mit dem German House of Soccer wird erstmals in einem WM-Ausrichterland ein zentraler Ort geschaffen, an dem Menschen aus aller Welt deutschen Fußball mit seiner einzigartigen Leidenschaft, Begeisterung, seinen Werten und natürlich auch seinen Heldinnen und Helden und großen Erfolgen erleben können“, sagte DFB-Generalsekretär Holger Blask.

Vorbild Olympia

Die Planungen für das Großprojekt laufen seit anderthalb Jahren. „Wir möchten ein authentisches Bild des deutschen Fußballs zeichnen, das über 90 Minuten hinausgeht“, sagte Blask. Die offizielle Einweihung mit Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler erfolgt am 12. Juni.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet am 25. Juni in New York/New Jersey ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Ecuador.