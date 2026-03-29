WM: Deutsches Haus in New York

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eröffnet zur WM in New York das German House of Soccer. Das gab der DFB am Sonntag bekannt.
Deutsches Haus auch bei der WM
Vom 11. Juni bis 11. Juli soll das Deutsche Hause im Chelsea Industrial in Manhattan auf über 2000 Quadratmetern deutsche Fußballkultur erlebbar machen. Eingeladen sind Fans, Medien und Partner aus aller Welt.
„Mit dem German House of Soccer wird erstmals in einem WM-Ausrichterland ein zentraler Ort geschaffen, an dem Menschen aus aller Welt deutschen Fußball mit seiner einzigartigen Leidenschaft, Begeisterung, seinen Werten und natürlich auch seinen Heldinnen und Helden und großen Erfolgen erleben können“, sagte DFB-Generalsekretär Holger Blask.
Vorbild Olympia
Die Planungen für das Großprojekt laufen seit anderthalb Jahren. „Wir möchten ein authentisches Bild des deutschen Fußballs zeichnen, das über 90 Minuten hinausgeht“, sagte Blask. Die offizielle Einweihung mit Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler erfolgt am 12. Juni.
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet am 25. Juni in New York/New Jersey ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Ecuador.
Bei Olympischen Sommer- und Winterspielen gibt es seit 1988 in Calgary ein Deutsches Haus. Zuletzt im Februar in Italien stand es in Cortina d’Ampezzo.