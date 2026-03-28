Krachende Pleite für WM-Gastgeber USA

SID 28.03.2026 • 22:59 Uhr Die US-Fußballer kassieren wenige Monate vor der WM eine deutliche Pleite. Belgien schießt allein im zweiten Abschnitt vier Tore.

WM-Gastgeber USA hat einen empfindlichen Stimmungsdämpfer kassiert. 75 Tage vor dem Beginn der Fußball-WM im eigenen Land, Mexiko und Kanada verlor das US-Team in Atlanta mit 2:5 (1:1) gegen Belgien. Vor allem im zweiten Durchgang spielten die USA mit dem Leverkusener Malik Tilman in der Startelf enorm schwach.

Der frühere Schalker Weston McKennie (39.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, doch Belgien konterte noch vor der Pause durch Zeno Debast (45.).

Ex-Bundesligaprofi trifft doppelt

Dann schlugen Amadou Onana (53.), Charles De Ketelaere (59., Handelfmeter) und der frühere Bundesligaprofi Dodi Lukebakio (68., 82.) zu. Patrick Agyemang (87.) traf kurz vor der Pause für die USA.