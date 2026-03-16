WM-Kandidat Bisseck: Flexibilität als Trumpf

SID 16.03.2026 • 07:11 Uhr Der Inter-Profi sieht gute Argumente für eine Nominierung durch Bundestrainer Nagelsmann.

WM-Kandidat Yann Bisseck sieht seine Flexibilität als Trumpf im Ringen um einen Platz im Turnierkader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Eine gewisse Variabilität schadet nicht“, sagte der Profi von Inter Mailand dem kicker und betonte: „Davon profitiert und daran wächst man als Spieler. Ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren viel dazugelernt - menschlich und taktisch.“

Bissecks Hauptposition ist die des Innenverteidigers. Er kann flexibel in einer Dreier- oder Viererkette agieren und kommt bei seinem Klub auch auf den beiden defensiven Außenbahnen zum Einsatz.

Für Deutschland ist er seit seinem Debüt im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League vor einem Jahr gegen Italien (3:3) auch wegen einer Verletzung nicht mehr aufgelaufen. Der Kontakt zu Nagelsmann, berichtete er, sei allerdings „nicht abgebrochen“, die WM sein „Traum“.

Am Donnerstag wird Nagelsmann seinen Kader für die ersten beiden Länderspiele im WM-Jahr gegen die Schweiz (27.3.) und Ghana (30.3.) bekanntgeben - mit Bisseck? „Ich arbeite jeden Tag dafür, der beste Fußballer zu werden, der ich sein kann“, sagte Bisseck, der es als „Privileg“ empfindet, für die DFB-Auswahl zu spielen.