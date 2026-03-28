WM: Nagelsmanns Kaderbekanntgabe findet am 12. Mai statt

SID 28.03.2026 • 20:29 Uhr Der Bundestrainer gibt vor dem Bundesligafinale bekannt, mit welchen Spielern er das Abenteuer WM angehen wird.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen WM-Kader am 12. Mai um 13 Uhr bekannt geben. Diesen konkreten Termin teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit. Wo die Kaderbekanntgabe erfolgt, blieb noch offen. Voraussichtlich werden 26 Spieler dabei sein, die WM in den USA, Mexiko und Kanada findet im Zeitraum vom 11. Juni bis 19. Juli statt.

Deutschland hatte am Freitag im ersten Länderspiel des Jahres ein turbulentes 4:3 in der Schweiz gefeiert. Am Montag (20.45 Uhr/ARD) geht es in Stuttgart gegen Ghana.

Erst Anfang Juli muss Nagelsmann seinen finalen WM-Kader benennen

Bei den aktuellen Länderspielen fehlen die verletzten Aleksandar Pavlovic (Bayern München) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund). Auch WM-Hoffnungsträger Jamal Musiala blieb als Vorsichtsmaßnahme in München. Die drei Spieler werden von Nagelsmann sicher für die WM nominiert werden, sofern sie sich nicht erneut verletzen.

Theoretisch könnte Nagelsmann im Mai auch mehr Spieler berufen, erst Anfang Juni muss der Bundestrainer seinen finalen WM-Kader beim Weltverband FIFA melden. Dieser umfasst dann 26 Spieler.