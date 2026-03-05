WM ohne den Iran? Trump ist es "wirklich egal"

SPORT1 05.03.2026 • 10:45 Uhr Ob der Iran im Sommer an der Fußball-WM teilnimmt, interessiert US-Präsident Donald Trump herzlich wenig.

Mitte Juni startet in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM. Ob der eigentlich qualifizierte Iran trotz der militärischen Auseinandersetzungen an dem Turnier teilnimmt, ist aktuell noch völlig unklar.

US-Präsident Donald Trump kümmert die Thematik dabei wenig. So erklärte der 79-Jährige im Interview mit dem Magazin Politico, es sei ihm „wirklich egal“, ob die iranische Nationalmannschaft bei dem Turnier antrete.

„Ich denke, der Iran ist ein sehr schwer geschlagenes Land. Sie pfeifen aus dem letzten Loch“, so Trump weiter.

Eigentlich soll das iranische Team in einer Vorrundengruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen und alle seine drei Partien in den USA austragen.

Fußballpräsident des Iran lässt WM-Teilnahme offen

Ob das Team antritt, ließ der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj am Wochenende nach Beginn des Krieges, welchen die USA und Israel gemeinsam starteten, offen.

„Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken“, so Taj: „Das US-Regime hat unser Heimatland angegriffen, und das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird.“

Laut dem Bericht fehlte der Iran als einziges Land bei dem Planungstreffen aller WM-Teilnehmer in der US-Metropole Atlanta. Auch die Auslosung im Dezember in Washington hatte der Staat boykottiert.