WM-Playoffs: St. Paulis Smith hofft auf Debüt für Schweden

SID 18.03.2026 • 15:00 Uhr Die Skandinavier kämpfen um eines der letzten Tickets. Ein Quartett aus der Bundesliga soll helfen.

Debüt in den WM-Playoffs? St. Paulis Taktgeber Eric Smith steht im Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft für die bedeutenden Aufgaben Ende des Monats. Das Team von Trainer Graham Potter trifft im Halbfinale der Ausscheidung um ein Ticket für das Großevent in den USA, Mexiko und Kanada am 26. März zunächst in Valencia auf die Ukraine. Bei einem Erfolg würde Schweden am 31. März in einem der Playoff-Finals vor heimischen Publikum auf Polen oder Albanien treffen.