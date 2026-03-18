WM-Playoffs: St. Paulis Smith hofft auf Debüt für Schweden

Debüt in den WM-Playoffs? St. Paulis Taktgeber Eric Smith steht im Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft für die bedeutenden Aufgaben Ende des Monats. Das Team von Trainer Graham Potter trifft im Halbfinale der Ausscheidung um ein Ticket für das Großevent in den USA, Mexiko und Kanada am 26. März zunächst in Valencia auf die Ukraine. Bei einem Erfolg würde Schweden am 31. März in einem der Playoff-Finals vor heimischen Publikum auf Polen oder Albanien treffen.
Smith hofft auf Schweden-Debüt
Die Skandinavier kämpfen um eines der letzten Tickets. Ein Quartett aus der Bundesliga soll helfen.
Eric Smith könnte für Schweden auflaufen
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Smith wartet mit 29 Jahren noch auf sein erstes Länderspiel für die Blagult. Mehrfach hatte er seinen ersten Einsatz aufgrund von Verletzungen verpasst. Neben dem Defensivmann der Kiezkicker stehen aus der Bundesliga auch Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) und Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) im Kader der Schweden. In Alexander Isak (FC Liverpool) und Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur) muss Potter verletzungsbedingt auf zwei Stars verzichten.