WM-Traum lebt! Genialer Güler-Moment lässt Türkei jubeln

SPORT1 26.03.2026 • 19:51 Uhr Die Türkei will erstmals seit 24 Jahren zur WM - und geht den ersten Schritt. Real Madrids Jungstar Arda Güler ist entscheidend beteiligt.

Die Türkei darf weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 24 Jahren hoffen. Das Team um Kapitän Hakan Calhanoglu setzte sich im Playoff-Halbfinale im Hexenkessel von Istanbul mit 1:0 (0:0) gegen Rumänien durch und spielt am Dienstag um eines der letzten Tickets für die Endrunde im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. Die Türken müssen dann auswärts ran, Gegner ist entweder die Slowakei oder der Kosovo. Die beiden Nationen treffen am Abend (20.45 Uhr) aufeinander.

Ferdi Kadioglu (53.) traf nach einer überragenden Vorarbeit von Real Madrids Jungstar Arda Güler im Besiktas Park zum Sieg der Türken. „Der Superstar liefert“, befand Kommentator Julian Engelhard bei DAZN und lobte den „Traumball“ Gülers in höchsten Tönen.

Die Türkei hatte zuletzt 2002 in Japan und Südkorea an einer WM-Endrunde teilgenommen – und war damals erst im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Brasilien ausgeschieden.

Im Falle einer QM-Qualifikation würden die USA warten

Sollten sich die Türken für die WM qualifizieren, würden sie in Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien treffen. Für die Rumänen um den bereits 80 Jahre alten Nationaltrainer Mircea Lucescu platzte hingegen der Traum von der ersten WM-Teilnahme seit 1998.

Beiden Teams war bei stimmungsvoller Kulisse die Aufregung anzumerken, es entwickelte sich eine Partie ohne viele Torraumszenen. Güler (32.) setzte den Ball aus guter Abschlussposition über das Tor. Nach der Pause leitete der 21-Jährige dann mit einem Traumpass über 30 Meter die Führung durch Kadioglu ein. Auf der Gegenseite verpasste Ianis Hagi (55.) den prompten Ausgleich. Rumäniens Nicolae Stanciu traf nur den Pfosten (77.).