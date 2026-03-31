Zweites Rutten-Spiel: Curacao verliert auch gegen Australien

SID 31.03.2026 • 14:11 Uhr In Melbourne schlägt sich das Team von der Karibikinsel lange passabel, dann dreht Australien auf.

Deutschlands Auftaktgegner Curacao bleibt im WM-Jahr weiter ohne Sieg. Nach dem 0:2 gegen China verlor das Team von der Karibikinsel auch das zweite Spiel unter seinem neuen Nationaltrainer Fred Rutten.

In Melbourne musste sich Curacao mit 1:5 (0:1) gegen Australien geschlagen geben, lieferte dabei jedoch lange Zeit eine passable Vorstellung.

75 Tage vor dem Duell mit der DFB-Elf konterte Arjany Martha (50.) die australische Führung durch Awer Mabil (23.) zum 1:1. Mit fortschreitender Spieldauer spielten die Gastgeber ihre technischen und physischen Vorteile aber immer besser aus. Alessandro Circati (67.), Jordan Bos (71.) und Nestor Irankunda (80./84.) sorgten binnen 17 Minuten für ein klares Endergebnis.

Advocaat-Erbe muss zweite Niederlage hinnehmen

Der frühere Schalke-Coach Rutten hatte erst im Februar den Posten von Dick Advocaat übernommen. Der 78 Jahre alte Niederländer war rund 100 Tage vor der Endrunde aus familiären Gründen zurückgetreten, nachdem er den Inselstaat als kleinstes Land der Geschichte zur WM geführt hatte.