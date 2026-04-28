Zidanes Sohn muss um WM fürchten - Debakel für Algerien?

SID 28.04.2026 • 12:23 Uhr Luca Zidane, der Sohn von Zinedine Zidane hat sich Kinn und Kiefer gebrochen, auch seine Vertreter in der Nationalmannschaft sind aktuell verletzt. Vor der WM kommen Fragen auf.

Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußball-Legende Zinedine Zidane, muss um seine WM-Teilnahme fürchten.

Der Nationaltorhüter Algeriens erlitt am vergangenen Sonntag bei einem Zusammenprall im Spiel seines Klubs FC Granada gegen UD Almería einen Bruch des Kiefers und des Kinns. Das gab der spanische Zweitligist am späten Montagabend bekannt.

„Der Spieler wird in Absprache mit dem medizinischen Stab des Vereins in den kommenden Stunden über die weitere Behandlung entscheiden“, teilte der Klub mit.

Algerien droht ein Torwart-Debakel

Über eine genaue Ausfallzeit machte Granada noch keine Angaben, eine möglicherweise notwendige Operation könnte aber Zidanes Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni – 19. Juli) gefährden.

Zidane ist in der algerischen Nationalmannschaft die Nummer eins. Ein Ausfall würde die Mannschaft von Trainer Valdimir Petkovic entsprechend hart treffen, zumal die beiden Ersatztorhüter Anthony Mandrea (SM Caen) und Melvin Mastil (Stade Nyonnais) derzeit ebenfalls verletzt sind.