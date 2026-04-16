"Auf jeden Fall": Infantino bekräftigt WM-Teilnahme Irans

SID 16.04.2026 • 06:35 Uhr Ungeachtet des Kriegs im Nahen Osten glaubt FIFA-Präsident Gianni Infantino fest an den Start des Irans beim Megaevent im Sommer in den USA.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Teilnahme des Iran an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trotz des Kriegs im Nahen Osten erneut bekräftigt. Der Iran werde „auf jeden Fall“ bei dem Turnier dabei sein, sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch am Rande einer von dem US-Fernsehender CNBC organisierten Wirtschaftskonferenz. Die Mannschaft habe sich sportlich qualifiziert und werde ihre Gruppenspiele wie geplant in den USA austragen.

„Iran kommt auf jeden Fall. Wir hoffen, dass die Situation bis dahin eine friedliche sein wird, das würde definitiv helfen“, sagte Infantino. Der Iran müsse kommen, „sie repräsentieren ihr Volk, sie haben sich qualifiziert, die Spieler wollen spielen“. Ähnlich hatte sich Infantino bereits Ende März dazu geäußert.

Der Iran ist für die WM-Spiele im Juni in der Gruppe G mit zwei Partien in Los Angeles und einer Begegnung in Seattle angesetzt, Teamquartier soll Tucson im Bundesstaat Arizona sein.

Infantino: „Sport sollte außerhalb der Politik stehen“

Die Teilnahme des Landes an der erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragenen WM in den USA, Mexiko und Kanada war zuletzt wegen der militärischen Eskalation in der Region infrage gestellt worden.

Nach dem Beginn des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran Ende Februar hatte Teheran zeitweise sogar einen Boykott ins Spiel gebracht und gefordert, die Spiele nicht in den Vereinigten Staaten auszutragen. Die FIFA lehnte dies ab.